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12:00 (мск), источник: © РИА Новости

Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам

САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС.

Источник: © РИА Новости

«Позавчера также проинформировал господина Гутерреша (генсек ООН. — Прим. ред.) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — сказал российский лидер.

В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают заключенные договоренности: большинство из российских судов, которым удалось покинуть турецкие порты, идут не в развивающиеся страны, а в Европу.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

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