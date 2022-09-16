12:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Швейцария присоединилась к визовым ограничениям для россиян
Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян. Соответствующее заявление обнародовало правительство страны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Однако это не означает замораживания виз для всех граждан России. Теперь визовые процедуры для граждан России снова основаны на общих правилах Визового кодекса», — сказано в заявлении Федерального совета Швейцарии.
Швейцария входит в шенгенскую зону, хотя не является страной ЕС.
Швейцария и Россия подписали соглашение об упрощенном визовом режиме в 2009 году. Это позволило сократить визовый сбор и упростить получение визы для определенных групп граждан и целей поездки. Для получения визы гражданам России требовалось предоставить те же документы, что и для обычной шенгенской визы: анкету, выписку с банковского счета, справку с места работы, страховку, бронь билетов и отеля на даты поездки.
Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в ответ на ввод войск России на Украину. Визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80, также вырос срок рассмотрения заявлений на визы. Решение касается краткосрочных виз. Польша, а также еще восемь стран прекратили выдавать туристические визы гражданам России.
Олеся Павленко