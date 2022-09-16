Вучич: Запад защищает целостность Украины, но легко забыл о целостности Сербии

«Я указал премьеру Орбану на тот уровень лицемерия и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко [Западу] защищать территориальную целостность Украины, что соответствует Уставу ООН, но как легко ему забыть о том, что существует Устав ООН в случае с Сербией, как легко забыть, что существует действующая резолюция СБ ООН 1244, которая говорит о территориальной целостности Сербии», — сказал Вучич. «Я рассказал о проблемах Сербии, рассказал, почему снижается популярность ЕС в Сербии, — отметил он. — Сербия находится на европейском пути, хочет оставаться на европейском пути, но у Сербии есть и свои национальные и государственные интересы».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц направили совместное письмо президенту Сербии, призвав его к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии. Макрон и Шольц уведомили Вучича о направлении советников канцлера ФРГ Йенса Плётнера и президента Франции Эмманюэля Макрона в помощь спецпредставителю Евросоюза по Западным Балканам Мирославу Лайчаку.
9 сентября переговорщики ЕС прибыли в Сербию в целях «изучения вариантов продвижения в диалоге» между Белградом и Приштиной. Они провели встречу с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Приштине, после чего прибыли с визитом в Белград.
Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.