14:43 (мск), источник: Ведомости
Страны ШОС утвердили декларацию по итогам прошедшего в Самарканде саммита
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на итоговом заседании утвердили Самаркандскую декларацию, сообщил ТАСС.
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В документе сказано, что государства-участники ШОС будут способствовать противостоянию терроризму, но заявили, что это противостояние не может быть предлогом для вмешательства во внутренние дела других стран, а также поддержали ядерное разоружение и отметили, что «расширение ШОС и углубление международного сотрудничества послужат обеспечению безопасности и стабильности в регионе».
Страны, входящие в организацию, осудили введение торговых ограничений, угрожающих мировой экономике, поддержали увеличение числа сделок с использованием национальных валют и др.
Стороны также утвердили пакет документов о сотрудничестве в различных отраслях. Представитель Узбекистана отмечал, что в декларации будут отражены подходы к обеспечению региональной стабильности, экономическому развитию, укреплению транспортных и коммуникативных связей и др.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что итоги саммита будут зафиксированы в самаркандской декларации ШОС, где отразят консолидированную позицию всех стран по развитию ШОС и по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. Ожидается, что на саммите также будет принят значительный пакет документов — более 20, в том числе пятилетний план по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023−2027 гг. и дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
К странам-членам ШОС относятся Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Партнерами по диалогу в организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка, статус наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.