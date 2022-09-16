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15:54 (мск), источник: Известия

В ГД внесли проект о наказании за распространение недостоверных карт России

В Госдуму внесены два законопроекта, направленных на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России. Об этом сообщается в пятницу, 16 сентября, в Telegram-канале комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Источник: РИА "Новости"

Документы были внесены комитетом во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Первым законопроектом вносятся изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Так, к экстремистским материалам могут быть отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и другие документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Другие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам «будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей», отметили в комитете.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться», — считает Пискарев.

Парламентарий также напомнил, что ранее председателем Госдумы Вячеславом Володиным было дано поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции. Поправки в КоАП поддержаны правительством РФ.

В июне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями» рассказал, что иностранные агенты вовлекают детей в экстремизм с помощью определенной литературы. Так, он сообщил о книгах, в которых описывается идеология протеста. По его словам, через такие учебники иноагенты вовлекают несовершеннолетних в протестную деятельность.

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