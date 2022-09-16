В ГД внесли проект о наказании за распространение недостоверных карт России

Документы были внесены комитетом во главе с его председателем Василием Пискаревым.
Первым законопроектом вносятся изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Другие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам «будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей», отметили в комитете.
«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться», — считает Пискарев.
Парламентарий также напомнил, что ранее председателем Госдумы Вячеславом Володиным было дано поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции. Поправки в КоАП поддержаны правительством РФ.
В июне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями» рассказал, что иностранные агенты вовлекают детей в экстремизм с помощью определенной литературы. Так, он сообщил о книгах, в которых описывается идеология протеста. По его словам, через такие учебники иноагенты вовлекают несовершеннолетних в протестную деятельность.