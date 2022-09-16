Компьютер вычислил потенциальных соавторов пьес Шекспира Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Спецоперация на Украине
16:30 (мск), источник: РБК

Киргизия обвинила Таджикистан в новых обстрелах

Бишкек обвинил Душанбе в нарушении соглашений и обстрелах. По данным Киргизии, Таджикистан применил ракетные системы залпового огня. Ранее на полях ШОС президенты двух стран договорились отвести силы от госграницы.

Источник: Reuters

Таджикские военные снова начали обстреливать пограничников Киргизии в населенных пунктах Жаны-Жер и Кулунду в Лейлекском районе, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня. Об этом сообщили в киргизской погранслужбе.

«В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для полного прекращения огня и деэскалации инцидентов», — отметили в погранслужбе Киргизии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстрелы приграничных позиций и населенных пунктов продолжаются с утра 16 сентября, стороны выдвигают взаимные обвинения. Киргизия сообщала об ударах по Лейлекскому и Баткенскому районам Баткенской области, Таджикистан передавал, что обстрелам подверглись Исфаринский и Гафуровский районы Согдийской области — эти регионы граничат друг с другом.

По данным киргизских пограничников, таджикская сторона применяет авиацию, РСЗО и тяжелую бронетехнику, Душанбе настаивает, что киргизские военные ведут интенсивный обстрел из всех видов оружия.

Киргизский Минздрав сообщал о 31 пострадавшем, таджикская сторона говорила о пяти пострадавших военных и одном погибшем пограничнике.

Бишкек и Душанбе согласовывали прекращение огня, однако этот режим нарушался. Днем таджикский президент Эмомали Рахмон и киргизский лидер Садыр Жапаров договорились поручить прекратить огонь, отвести войска с линии соприкосновения, а также ускорить работу комиссии по демаркации и делимитации границы.

 Песков прокомментировал новость о покушении на Путина
Путин обратился с просьбой к генсеку ООН
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта