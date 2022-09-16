18:53 (мск), источник: Ведомости
Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил «Ведомостям», что покидает свой пост.
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«Полномочия закончились, закон однозначно говорит о максимальных двух сроках», — сказал он. При этом бизнес-омбудсмен не уточнил, кто займет его место. Титов подчеркнул, что назначение следующего омбудсмена является прерогативой президента России.
Титов поделился своими представлениями о новом омбудсмене. По его мнению, новый уполномоченный должен быть из числа предпринимателей.
«Лично я считаю, что омбудсмен обязательно должен иметь предпринимательский опыт. Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране», — отметил он. Титов добавил, что идеальный кандидат также должен иметь «опыт работы на государство».
Полномочия Титова закончились еще 22 июня. В настоящее время он продолжает координировать работу аппарата до назначения нового уполномоченного.
В начале июня четыре источника сообщили «Ведомостям», что Кремль намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. При этом собеседник не уточнил, каким образом пост будет сохранен за уполномоченным. Согласно действующему закону, омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд. У Титова, который работает на посту с 2012 г., этот лимит исчерпан.