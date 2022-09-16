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19:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил, что план военной операции на Украине корректировать не будут

Президент России Владимир Путин назвал «сдержанными» удары российской армии, наносимые по Украине в ответ на обстрелы территорий России. Он пообещал, что в будущем вооруженные силы РФ начнут наносить более серьезные удары по Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По словам российского президента, план военной операции на Украине не будет корректироваться, даже несмотря на контрнаступление ВСУ. «Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут», — подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции, признав низкий темп российского наступления (цитата по «Интерфаксу»).

После начала военной операции на Украине приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам, в результате которых гибнут и получают ранения местные жители. Сегодня ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мирного жителя после обстрела города Валуйки. 7 июля Владимир Путин заявил, что российские военные на Украине «всерьез еще ничего не начинали».

Андрей Сапожников

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