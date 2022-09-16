Путин заявил, что план военной операции на Украине корректировать не будут

По словам российского президента, план военной операции на Украине не будет корректироваться, даже несмотря на контрнаступление ВСУ. «Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут», — подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции, признав низкий темп российского наступления (цитата по «Интерфаксу»).
После начала военной операции на Украине приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам, в результате которых гибнут и получают ранения местные жители. Сегодня ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мирного жителя после обстрела города Валуйки. 7 июля Владимир Путин заявил, что российские военные на Украине «всерьез еще ничего не начинали».