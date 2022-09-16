Песков скептически оценил идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли Кремль рассмотреть такой вариант.
Ранее Зеленский заявил в интервью Reuters, что он против транзита аммиака из РФ через Украину и готов поддержать его только в обмен на украинских военнопленных. По словам президента Украины, он предложил этот вариант ООН.
Как сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники, сотрудники ООН провели с представителями Москвы и Киева несколько встреч по вопросу возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. По сведениям издания, консультации активизировались в последние недели. Генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Анатолийскому агентству сообщил, что ООН вместе с ЕС и США «делают все возможное, чтобы санкции не препятствовали поставкам продуктов питания и удобрений» из России на международный рынок. Он подтвердил, что всемирная организация ведет переговоры с целью возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.
24 февраля компания по производству аммиака «Тольяттиазот» приостановила транзит своей продукции по этому трубопроводу из-за ситуации на Украине.