Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов

В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
30 декабря 2020 года в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» были внесены изменения, предусматривающие новое понятие — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им независимо от гражданства может быть признано физическое лицо в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами РФ, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке таких видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).