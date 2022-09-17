Киргизия и Таджикистан договорились пресекать провокации на границе

«По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности: в течение ночи до 9:00 (6:00 по московскому времени. — “Ъ”) 17 сентября 2022 г. начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области», — говорится в сообщении пограничной службы государственного комитета национальной безопасности Киргизии в Telegram.
Стороны также договорились продолжать работу в рамках совместного оперативного штаба. В него входят главы территориальных подразделений, пограничных ведомств и правоохранительных органов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана.
Столкновения по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области начались 14 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. В результате столкновений на границе двух стран уже погибло не меньше 24 человек только со стороны Киргизии.