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15:43 (мск), источник: © РИА Новости

Токаев подписал конституционные правки о семилетнем сроке президентства

АЛМА-АТА, 17 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию, вводящие однократный семилетний президентский мандат и меняющие название столицы с Нур-Султана на Астану, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: © РИА Новости

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан”, — говорится в сообщении.

В послании к народу 1 сентября президент Казахстана Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом более двух раз подряд. Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону и получил положительный ответ.

Законопроект также содержал норму о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану. Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон и направил его на подпись президенту.

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