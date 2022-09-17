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21:21 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Самарканда.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы не являемся членом “шанхайской пятерки”. Мы находимся здесь (в Самарканде. — Прим. ред.) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <…> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии», — сказал глава государства.

По его мнению, быть членом или не быть — разные вещи, и вступление Турции в ШОС переведет ее отношения со странами-участницами в совершенно иное положение.

На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом организации, Эрдоган ответил утвердительно.

«Конечно. Это и есть цель», — пояснил он.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В этом году саммит проходил в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в организации. Иран, в свою очередь, подписал меморандум об обязательствах перед ШОС, открывающий стране путь в объединение.

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