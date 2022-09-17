Нуланд сообщила, что послом США в России впервые будет женщина

«Я подожду, когда Белый дом официально объявит его (имя посла — прим. ТАСС) в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией, — сказала Нуланд, отвечая на вопрос, может ли она назвать имя нового посла США в РФ. — Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. Это тоже прекрасно».
В настоящее время место главы американского диппредставительства в России вакантно — 62-летний посол Джон Салливан покинул Москву 4 сентября. На эту должность он был назначен предыдущим президентом США республиканцем Дональдом Трампом в декабре 2019 года.
В среду со ссылкой на источники телеканал CNN сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть на должность посла в России нынешнюю главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси. По сведениям телеканала, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование.