Австралия не рассматривает запрет на въезд российских туристов

«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство, на тех, кто совершал то, что произошло на Украине. Они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — сказал Марлес в эфире ABC. Так он ответил на вопрос, планирует ли Австралия запрещать въезд российским туристам.
Страны Запада несколько месяцев обсуждают возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Они по-разному смотрят на этот вопрос. Так, США выступают против запрета. ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80, также вырос срок рассмотрения заявлений на визы. Эстония, Латвия, Литва и Польша введут запрет на въезд россиян 19 сентября.