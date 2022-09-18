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05:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Австралия не рассматривает запрет на въезд российских туристов

Власти Австралии на рассматривают вопрос запрета на въезд туристам из России, сообщил министр обороны Ричард Марлес. Он отметил, что санкции страны направлены не на граждан РФ, а на правительство.

Источник: Reuters

«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство, на тех, кто совершал то, что произошло на Украине. Они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — сказал Марлес в эфире ABC. Так он ответил на вопрос, планирует ли Австралия запрещать въезд российским туристам.

Страны Запада несколько месяцев обсуждают возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Они по-разному смотрят на этот вопрос. Так, США выступают против запрета. ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80, также вырос срок рассмотрения заявлений на визы. Эстония, Латвия, Литва и Польша введут запрет на въезд россиян 19 сентября.

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