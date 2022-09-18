Песков заявил об отсутствии намерений у России и Китая «рулить миром»

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в интервью для телеканала «Россия 1».
По мнению Пескова, Москва и Пекин считают такое поведение непозволительным и дестабилизирующим.
Владимир Путин 15 сентября провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде впервые с февраля.
Си Цзиньпин сообщил, что готов вместе с Россией организовать вывод меняющегося мира на траекторию устойчивого развития. Контакты между двумя странами, по его словам, остались эффективными даже в условиях пандемии.
В ходе встречи Путин также отметил рост товарооборота двух стран. Если в прошлом году он составил $140 млрд, то в будущем реальным может стать показатель в $200 млрд.
15 сентября «Газпром» сообщил о намерениях нарастить объем поставок в Китай по действующим контрактам с 1 января 2023 года. Он также рассказал, что уже сварена ветка «Силы Сибири» Ковыкта — Чаянда, все строительные работы завершатся в этом году.