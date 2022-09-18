На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
7Последнее суперлуние 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕК предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС

Еврокомиссия (ЕК) считает, что в Венгрии нарушается верховенство права, а власти страны прилагают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией. В связи с этим комиссия предлагает заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции. Решение о заморозке выплат стране союза принимается в ЕС впервые в истории.

Источник: Reuters

«В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона. Эти меры включают приостановку 65% выплат по трем программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС», — сказал Йоханнес Хан.

По его словам, эта сумма может составлять около €7,5 млрд из общего бюджета ЕС. Венгрия должна принять меры по устранению проблем до 19 ноября, чтобы избежать этого. Теперь меры должен одобрить Совет ЕС. Для принятия решения требуется согласие 55% стран, которые представляют 65% населения ЕС.

15 сентября Европарламент объявил Венгрию электральной автократией. Большинство депутатов Европарламента поддержали выводы доклада о том, что Венгрия не является демократией.

Будапешт отверг обвинения. Европейские политики не раз обвиняли премьера Венгрии Виктора Орбана в демонтаже демократических институтов в стране, давлении на СМИ и преследовании меньшинств.

Олеся Павленко

 Зеленский припомнил Германии нацистское прошлое
Губернаторы начали откликаться на призыв Кадырова о мобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСдипломатиясанкции