13:08 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕК предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС
Еврокомиссия (ЕК) считает, что в Венгрии нарушается верховенство права, а власти страны прилагают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией. В связи с этим комиссия предлагает заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции. Решение о заморозке выплат стране союза принимается в ЕС впервые в истории.