Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня, заявил Госдеп

«Секретарь Блинкен призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, отвести вооруженные силы и работать над преодолением всех разногласий между Арменией и Азербайджаном в рамках мирных переговоров», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Блинкен поддержал достигнутое Баку и Ереваном соглашение по прекращению боевых действий.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России — в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов организации по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.