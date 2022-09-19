В Европе задумались о санкциях против платёжной системы «Мир»

«Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны», — приводит газета «Известия» слова Стано.
В то же время депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек считает, что Брюссель «сейчас мало что может сделать против российской платёжной системы в практическом плане». Политик уточнил, что даже если такое случится — последствия не будут значительными. Он объяснил это тем, что распространена система в самой России и тех странах, которые вряд ли последуют примеру Евросоюза. В ЕС хотели бы, например, чтобы Турция шла в этом вопросе за Брюсселем.
«Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении», — подчеркнул Петер Стано.
Ни НСПК, ни «Мир» пока не попали в санкционные списки Евросоюза или США. Эксперты предупреждают, что дружественные РФ страны на уровне правительств не поддержат ограничения, а вот банки могут осторожничать. Финансовые институты будут выбирать, что для них более выгодно: оказываться под санкциями и работать только с Россией, или отказываться от работы с НСПК. По ожиданиям экспертов, крупные зарубежные кредитные организации с большой долей вероятности перестанут обслуживать «Мир». Однако могут появиться небольшие банки, основным партнёром которых станет НСПК.
Российская платёжная система работает в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в частично признанных Южной Осетии и Абхазии.
Ранее Лайф писал, что ещё одна страна занялась вопросом о подключении к системе «Мир». об этом стало известно от министра транспорта Шри-Ланки. Он сообщил, что переговоры по данному вопросу идут по линии центральных банков.
Меж тем уже не секрет, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. Уже в одном из крупных турецких сетевых отелей — Alva Donna — туристов ошарашили объявлением, что в Турции с 10 сентября больше не работают карты «Мир». Впрочем, эти сведения опроверг и оператор карт «Мир», и Ассоциация туроператоров России (АТОР).