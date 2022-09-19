03:22 (мск), источник: ТАСС
Пелоси заявила о поддержке США безопасности Армении
Конгресс США осудил «атаки Азербайджана», отметила спикер Палаты представителей.
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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Делегация Конгресса США, возглавляемая спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, в воскресенье на встрече с руководителем армянского министерства обороны Суреном Папикяном заявила о поддержке Вашингтоном безопасности республики.
«Сегодня [в воскресенье] наша делегация встретилась с министром обороны Армении Суреном Папикяном, чтобы выразить поддержку Америкой безопасности Армении. От имени Конгресса США мы осудили атаки Азербайджана и заявили о необходимости мира и безопасности», — написала Пелоси на своей странице в Twitter.
Пресс-служба оборонного ведомства Армении ранее сообщила, что Папикян на встрече с Пелоси обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном и сотрудничество Вашингтона и Еревана в оборонной сфере.
В субботу Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США, прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. В воскресенье она встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем Национального собрания (парламент) Армении Аленом Симоняном.