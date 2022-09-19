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03:13 (мск), источник: Газета.Ру

Байден заявил об окончании пандемии коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади.

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Источник: Reuters

«Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим… (Но) если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — сказал он.

Ранее врач общей практики Владимир Хорошев призвал россиян вернуться к ношению медицинских масок в общественных местах.

В воскресенье, 18 сентября, в России сообщили, что выявили 56 751 случай заражения коронавирусом за сутки.

Также директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможном росте смертности от коронавируса в России. Он пояснил, что за прошедшие 1,5 месяца летальность от COVID-19 в стране уже увеличилась в 3,5 раза.

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