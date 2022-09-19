Польша выступила против лишения Венгрии финансирования ЕС

«Польша будет решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены незаконно лишить какие-либо государства-члены средств, в данном случае, в частности, Венгрию», — сказал господин Моравецкий (цитата по Польскому агентству печати). Вместе с тем, по информации польского премьера, из Будапешта и Брюсселя поступают сигналы о плане урегулирования спора.
Польша до сих пор не может получить деньги из пакета помощи Евросоюза на восстановление после пандемии. У Брюсселя есть претензии к вопросу верховенства права в Варшаве.
15 сентября Европарламент объявил Венгрию электральной автократией. Большинство депутатов Европарламента поддержали выводы доклада о том, что Венгрия не является демократией. Спустя несколько дней Еврокомиссия предложила заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета ЕС. Решение о заморозке выплат стране союза принимается в ЕС впервые в истории.