Столица Казахстана снова стала Астаной

Также сегодня, 19 сентября, в газете был опубликован закон о внесении изменений в конституцию Казахстана, и одна из поправок тоже устанавливает, что столицей Казахстана является Астана.
Поменять название Астана на Нур-Султан весной 2019 года предложил сам господин Токаев. Вопрос о возвращении прежнего названия подняли после протестов в январе 2022 года. Эту инициативу поддержали и власти столицы, и парламент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию 17 сентября. Поправки также предполагают, что президент Казахстана сможет избираться только на один семилетний срок. Внеочередные выборы пройдут этой осенью.