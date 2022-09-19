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08:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Столица Казахстана снова стала Астаной

Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану опубликован в официальной газете «Казахстанская правда». По закону указ вступает в силу со дня публикации.

Источник: Reuters

Также сегодня, 19 сентября, в газете был опубликован закон о внесении изменений в конституцию Казахстана, и одна из поправок тоже устанавливает, что столицей Казахстана является Астана.

Поменять название Астана на Нур-Султан весной 2019 года предложил сам господин Токаев. Вопрос о возвращении прежнего названия подняли после протестов в январе 2022 года. Эту инициативу поддержали и власти столицы, и парламент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию 17 сентября. Поправки также предполагают, что президент Казахстана сможет избираться только на один семилетний срок. Внеочередные выборы пройдут этой осенью.

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