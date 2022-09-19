Захарова: США отказываются от контактов по Грайнер и Уилану

«Вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей — поддержания контактов с дипломатами страны пребывания — Посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием», — написала она в своем Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала публикацию CNN о прошедшей ранее встрече президента США Джо Байдена с близкими осужденных в РФ американцев. Как отмечается в статье, администрация президента не смогла объяснить им требования Москвы по обмену.
В конце июля Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Позднее телеканал заявил, что Москва якобы потребовала, чтобы к обмену был добавлен бывший сотрудник спецслужб РФ Вадим Красиков, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
Бритни Грайнер была арестована в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». 4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г, а в июне 2020 г. его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии. ФСБ уверена, что американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб.
В конце апреля Россия обменяла осужденного в России за применение насилия к представителю власти американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками.