Песков назвал враньем по сценарию Бучи новые утверждения о «военных преступлениях» РФ

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что в Изюме Харьковской области якобы обнаружено массовое захоронение, и пообещал привезти туда представителей иностранных СМИ.
Аналогичная ситуация весной была в Киевской области. В Минобороны РФ 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь назвал «фейковой атакой» ситуацию в Буче. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности.