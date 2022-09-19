На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
38Скончался Михаил Горбачев
12:50 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал враньем по сценарию Бучи новые утверждения о «военных преступлениях» РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Обвинения в адрес РФ в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области развиваются по тому же сценарию, как и в Буче. Это вранье, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что в Изюме Харьковской области якобы обнаружено массовое захоронение, и пообещал привезти туда представителей иностранных СМИ.

Аналогичная ситуация весной была в Киевской области. В Минобороны РФ 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь назвал «фейковой атакой» ситуацию в Буче. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В Кишиневе вызвало резонанс заявление Сергея Лаврова?
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Спецоперация на Украине
ВС РФ нанесли удар по дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»
ВС РФ уничтожили цеха на заводе, где ремонтировали HIMARS
Пушилин сообщил о попытке ВСУ прорваться в Кременную
Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий