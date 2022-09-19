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12:38 (мск), источник: © РИА Новости

Песков предложил российским историкам поискать, «за что спросить с поляков»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским историкам можно «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков».

Источник: © РИА Новости

«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлению президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России.

Несколько лет назад глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и Дуда.

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