Песков предложил российским историкам поискать, «за что спросить с поляков»

«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлению президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России.
Несколько лет назад глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и Дуда.