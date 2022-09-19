Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области

«Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона», — уточняется в публикации.
Сальдо подчеркнул, что курс Херсонской области на вхождение в состав России остается твердым и неизменным.
«Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков», — отмечается в сообщении.
4 августа сообщалось, что Сальдо госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. На данной мере настояли врачи в связи с подозрением на отравление боевыми отравляющими веществами.
20 августа в администрации региона заявили, что политик идет на поправку. 18 сентября стало известно, что он провел первое совещание после госпитализации.
Сальдо был назначен на пост главы ВГА Херсонской области после того, как регион перешел под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.