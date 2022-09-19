В России создали искусственную зубную эмаль тверже натуральной Российские ученые придумали способ получения минерализованных структур, схожих с зубной эмалью
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Спецоперация на Украине
16:08 (мск), источник: © РИА Новости

МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский МИД планирует к концу года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для 52 стран и откроет специальный сайт по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз, чтобы защитить от DDoS-атак, сообщает департамент информации и печати ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак», — говорится в сообщении на сайте МИД.

«Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам, утвержденных распоряжениями правительства Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 2571-р и от 23 октября 2020 года № 2741-р соответственно», — уточняется в документе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский обещает Украине страшную зиму
Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия