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19:23 (мск), источник: © РИА Новости

Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В свою очередь, заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей. По его словам, референдум не станет конечной точкой, и население хочет получить гарантии вхождения региона в состав России.

Как заявил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, сейчас настало время «стереть несуществующую границу между нашими государствами». Он также подчеркнул важность того, чтобы между ДНР и Украиной пролегала российская граница.

«В связи со всем вышесказанным, прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее решение о незамедлительном проведении референдума», — сказал Кофман.

Он уточнил, что обращение незамедлительно направят как главе ДНР, так и Народному совету.

В Общественной палате Луганской Народной Республики отметили, что вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит ее территорию. По словам главы палаты Алексея Карякина, местное население верит в то, что после плебисцита наступит стабильность. При этом он подчеркнул, что референдум — это «вопрос не одного дня», поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.

В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

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