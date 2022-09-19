Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

В свою очередь, заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей. По его словам, референдум не станет конечной точкой, и население хочет получить гарантии вхождения региона в состав России.
Как заявил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, сейчас настало время «стереть несуществующую границу между нашими государствами». Он также подчеркнул важность того, чтобы между ДНР и Украиной пролегала российская граница.
«В связи со всем вышесказанным, прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее решение о незамедлительном проведении референдума», — сказал Кофман.
Он уточнил, что обращение незамедлительно направят как главе ДНР, так и Народному совету.
В Общественной палате Луганской Народной Республики отметили, что вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит ее территорию. По словам главы палаты Алексея Карякина, местное население верит в то, что после плебисцита наступит стабильность. При этом он подчеркнул, что референдум — это «вопрос не одного дня», поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.