Киргизия и Таджикистан подписали протокол об установлении мира

«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — сказал Ташиев, его слова передает агентство Turmush.
Встреча глав спецслужб двух стран прошла на территории Таджикистана. В ее ходе Бишкеку были переданы четверо киргизских военнослужащих.
Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились 14 сентября. 18 сентября стороны договорились о совместном патрулировании на границе, а также разблокировании дороги в зоне конфликта. Таджикистан оценил свои потери в ходе конфликта в 41 человека. Со стороны Киргизии в боях погибли 59 человек, 140 пострадали.