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19:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Киргизия и Таджикистан подписали протокол об установлении мира

Замглавы председателя кабинета министров—председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Они подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами.

Источник: AP 2022

«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — сказал Ташиев, его слова передает агентство Turmush.

Он отметил, что ситуация в Баткенской области Киргизии постепенно стабилизируется.

Встреча глав спецслужб двух стран прошла на территории Таджикистана. В ее ходе Бишкеку были переданы четверо киргизских военнослужащих.

Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились 14 сентября. 18 сентября стороны договорились о совместном патрулировании на границе, а также разблокировании дороги в зоне конфликта. Таджикистан оценил свои потери в ходе конфликта в 41 человека. Со стороны Киргизии в боях погибли 59 человек, 140 пострадали.

Дарья Эрозбек

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