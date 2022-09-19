Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР

«Нам сегодня поступили обращения общественных палат. Это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. Я считаю, что некоторые моменты нам нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать… У меня предложение — объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», — заявил Пушилин в разговоре с Пасечником. Видеозапись разговора глава ДНР опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил Пасечнику дать поручения силовым структурам для совместной проработки вопросов безопасности, «что в свете обстрелов последних дней и недель является крайне немаловажным».
«И, я думаю, с таким учетом мы, как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 14-м году, так же справимся и здесь, но наши действия должны быть синхронны», — сказал Пушилин.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.