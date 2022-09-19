Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия по референдумам

«Обращения общественных палат — это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. Я считаю, что некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать», — сказал Пушилин.
Он предложил Пасечнику объединить усилия глав администраций республик и аппаратов парламента. По словам Пушилина, они могут выработать алгоритм действий по подготовке к референдумам, а силовики — совместно позаботиться о безопасности.
«Как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 2014 году, также справятся и здесь. Но наши действия должны быть синхронны», — сказал глава ДНР.
Ранее общественные палаты республик подготовили обращения к главам ДНР и ЛНР с просьбой провести референдумы о вхождении в состав России.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что возможность проведения референдума в ближайшее время невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ. Песков отметил, что для референдума необходимо создать соответствующие условия.
7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России.
В начале августа глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к России.