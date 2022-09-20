01:06 (мск), источник: ТАСС
Словения отправит на Украину 28 танков модели М-55S
Планируется, что республика отправит на Украину танки, которые хранятся у вооруженных сил страны.
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ЛЮБЛЯНА, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.
Согласно ему, во время телефонного разговора премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц «в знак солидарности с украинским народом» договорились о том, что Киеву отправят 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8×8 — 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды. «Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией», — говорится в сообщении.
По данным словенского портала 24 ur, республика отправит на Украину танки, находящиеся на хранении у вооруженных сил страны.
24 ur 21 июня со ссылкой на министра обороны республики Марьяна Шарца сообщил о том, что Республика Словения отправила на территорию Украины 35 боевых машин пехоты. По словам Шарца, речь шла о 35 БМП югославского производства с орудием калибра 20 мм.