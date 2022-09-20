Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном

Встреча проходит на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вскоре после очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта с боевыми действиями и потерями обеих сторон.
«Мы воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий», — сказал Блинкен перед встречей главы МИД Армении Арарата Мирзояна с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Блинкен сказал, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру и назвал «решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие» лучшим путем его достижения.
«Противоречия между Арменией и Азербайджаном не имеют военного решения. Но есть, как мне кажется, путь к устойчивому миру, который разрешает противоречия путем дипломатии. США готовы сделать все, что в их силах, для поддержки этих усилий», — заявил он.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.