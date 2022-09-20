05:40 (мск), источник: Daily Storm
Эстония не впустила 10 россиян с шенгенскими визами в первый день запрета на въезд
Помимо Эстонии, аналогичные нововведения ввели Латвия, Литва и Польша.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пограничники Эстонии 19 сентября не пустили в страну 10 россиян с шенгенскими визами. Среди причин отказа — как запрет на въезд обладателям этих виз, так и другие обстоятельства. Об этом сообщает газета Postimees. Как заявила в разговоре с изданием начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп, россияне, которым отказывают во въезде, спокойно это воспринимают.
«Могу сказать, что они очень спокойно относятся к этому. И они даже говорят: “Да, мы понимаем, что вы делаете свою работу”», — сказала Карп.
Журналист спросил ее, будет ли погранпункт Нарвы «полностью пустовать» после введения визовых ограничений, Карп напомнила, что границу пересекают россияне, имеющие вид на жительство в Эстонии.