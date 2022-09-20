Эрдоган: Путин пытается закончить конфликт на Украине как можно быстрее

«У меня были расширенные встречи с Путиным в Узбекистане. Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема», — сказал господин Эрдоган телеканалу PBS (цитата по Anadolu).
По его словам, стороны заключили «соглашение об обмене 200 пленных». «Это хорошее достижение… С другой стороны, наши друзья и технический персонал, всесторонне занимаются вопросами по агропродукции. И это, конечное же, хороший ход событий. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну», — добавил президент Турции.
Господин Эрдоган отметил, что ведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По его мнению, для достижения результата нужно говорить с двумя президентами, «а не выступать на стороне одного из них». «Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской», — добавил он.
Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что Москва готова сделать все для скорейшего завершения конфликта, однако Киев отказывается от переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после этого заявлял, что не видит смысла в переговорах или встрече президентов.