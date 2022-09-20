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10:00 (мск), источник: RTVi

МИД России сообщил о возобновлении оформления биометрических загранпаспортов

Консульский департамент МИД России сообщил о возобновлении приема документов на выдачу биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — говорится в сообщении.

Информация об этом также появилась на сайте российского МИДа. В ведомстве заявили, что «технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены». О каких именно сложностях идет речь, в министерстве не уточнили.

26 августа российские посольства сообщили о приостановке приема заявок на оформление биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет. Диппредставительства объясняли это «техническими причинами». В сообщениях говорилось, что россияне могут оформить загранпаспорт старого образца, который действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что прекращение выдачи биометрических загранпаспортов является исключительно временной технической мерой.

«Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему — не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», — заявляла Захарова.

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