Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной

Российские власти подчеркивают, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей. В их числе Москва называла защиту населения Донбасса и «демилитаризацию и денацификацию» Украины. При этом российская сторона говорит о готовности к переговорам с тех пор, как они были заморожены весной.
Президент Владимир Путин 16 сентября заверил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее, но Киев, по его словам, от переговоров отказывается.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце августа пояснял, что Киев противостоит переговорам, потому что они станут «смертным приговором» для Украины. Он выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и активизировать наступление, а при отсутствии переговоров Москва сосредоточится на «войне на истощение». В МИД страны указывали на риск переговоров в нынешней ситуации, так как это «будет снова язык ультиматумов» со стороны Москвы. Украинские власти неоднократно говорили, что не пойдут на территориальные уступки и будут готовы к диалогу лишь после изменения ситуации на фронте.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чем больше откладывается возобновление переговорного процесса, тем сложнее украинским властям будет договориться. Песков ранее заявлял, что Россия будет говорить с Украиной о том, как будут выполняться условия Москвы.
К возобновлению переговоров в сентября призвали западные лидеры: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек ООН Антониу Гутерриш. Боррель при этом подчеркивал, что условия мира должна определять только Украина, а Гутерриш оценивал шансы на заключение мирной договоренности как «минимальные на данный момент».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Путина как можно быстрее закончить конфликт на Украине, но для этого, по его словам, «Украина должна быть в одном понимании с Россией».