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11:37 (мск), источник: © РИА Новости

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни», — отмечается в обращении.

Члены общественного совета добавили, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.

По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.

Как позже заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, при его проведении будут использоваться все технологии, в том числе электронные.

Накануне с аналогичной инициативой выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.

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