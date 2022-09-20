Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

«Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни», — отмечается в обращении.
Члены общественного совета добавили, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.
По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.
Как позже заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, при его проведении будут использоваться все технологии, в том числе электронные.
Накануне с аналогичной инициативой выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.