Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума

«Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению <…> в состав Российской Федерации», — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.
Сальдо выразил уверенность, что в Кремле примут итоги референдума. Он добавил, что возвращение в состав России обезопасит регион, откроет новые возможности для его жителей и станет торжеством исторической справедливости.
Глава региона подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.
Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.