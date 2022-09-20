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13:15 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации, заявил глава администрации Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению <…> в состав Российской Федерации», — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.

Сальдо выразил уверенность, что в Кремле примут итоги референдума. Он добавил, что возвращение в состав России обезопасит регион, откроет новые возможности для его жителей и станет торжеством исторической справедливости.

По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он (референдум. — Прим. ред.) юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени.

Владимир Сальдо
глава администрации Херсонской области

Глава региона подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.

Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.

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