Запорожские общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме

Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит во вторник в Мелитополе.
«Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал Рогов на съезде. «Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», — добавил он.
На съезде выступили жители разных городов Запорожской области, представители общественных организаций, а также ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков, все они говорили о необходимости провести референдум о вхождении в состав РФ.
Позже на съезде приняли резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в РФ.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо позднее объявил, что власти региона приняли решение о проведении референдума.
Как подчеркнули представители регионов и освобожденных территорий в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.