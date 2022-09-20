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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Запорожские общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

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Источник: © РИА Новости

Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит во вторник в Мелитополе.

«Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал Рогов на съезде. «Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», — добавил он.

На съезде выступили жители разных городов Запорожской области, представители общественных организаций, а также ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков, все они говорили о необходимости провести референдум о вхождении в состав РФ.

Позже на съезде приняли резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в РФ.

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.

Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо позднее объявил, что власти региона приняли решение о проведении референдума.

Как подчеркнули представители регионов и освобожденных территорий в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

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