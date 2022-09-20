Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

«Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября», — говорится в публикации.
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.