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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на председателя Народного Совета Дениса Мирошниченко.

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Источник: © РИА Новости

«Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября», — говорится в публикации.

С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

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