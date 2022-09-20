Шольц исключил признание Германией результатов референдумов

«Эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», — заявил Шольц по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, политика цитирует телеканал Welt.
Он также указал, что Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, в чем Германия ее и поддерживает.
Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В этот же период референдумы пройдут в Херсонской и Запорожской областях.
Подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины поддерживают проведение референдума. Согласно результатам опроса РИПСИ, в ДНР за вхождение республики в состав России высказались 94% от электоральноактивных (готовых принять участие в референдуме) респондентов. В ЛНР поддерживают такой вариант 93% опрошенных граждан, в Запорожской области готовы поддержать 87%, а в Херсонской — 80%.
Накануне общественные палаты (ОП) ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбами немедленно провести референдумы по вхождению в состав России. Как указал председатель ОП ДНР Александр Кофман, пришло время стереть несуществующую границу между двумя государствами, «как она давно стерта в сердцах людей», и провести референдумы о вхождении в состав РФ.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.