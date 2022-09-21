02:59 (мск), источник: РБК
Зеленский заявил о неизменности позиции Украины, несмотря на референдумы
Киев должны интересовать только собственная позиция и задачи, сказал украинский президент.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров.
«Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.
«Речь идет о том, чтобы оказывать “больше поддержки” Вооруженным силам Украины и другим силовикам — всем, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность», подчеркнул украинский лидер.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ответ на объявление о проведении референдумов назвал подконтрольные России территории незаконно оккупированными и заверил, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».
Украинская сторона до этого называла планы пророссийских властей занятых территорий провести голосование по этому вопросу основанием для выхода из переговоров с Москвой.
Накануне ДНР, ЛНР и подконтрольные росссийским войскам территории Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Голосование пройдет одновременно и будет продолжаться в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал поддержать решение о присоединении ДНР и ЛНР к России, если оно будет принято.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев связал необходимость референдумов на территории Донбасса и других «освобожденных территориях» с восстановлением исторической справедливости, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что «де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия».
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает попытку присоединить части украинских территорий к России, назвав такие действия «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности».
Отказался признавать результаты голосования и ЕС. Глава европейской дипломатии предупредил, что Брюссель рассмотрит дополнительные санкции против России.
Елена Чернышова