Дуда заявил, что Россия будет платить репарации Украине

«Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать», — сказал Анджей Дуда во время своего выступления на 77-й сессии Генссамблеи ООН (цитата по ТАСС).
«Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности», — добавил Дуда.
По его словам, мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны».
Ранее Анджей Дуда заявлял, что Польша должна получить репарации от России за Вторую мировую войну. Также, по данным британской газеты The Guardian, Украина лоббирует в ООН механизм, который позволил бы Украине использовать конфискованные российские активы как ресурс для частичного получения репараций от России.