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06:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Дуда заявил, что Россия будет платить репарации Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украине. Он также добавил, что мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны».

Источник: AP 2022

«Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать», — сказал Анджей Дуда во время своего выступления на 77-й сессии Генссамблеи ООН (цитата по ТАСС).

«Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности», — добавил Дуда.

Анджей Дуда также заявил, что Польша продолжит действовать для «привлечения России к ответственности за нарушение международного права как на государственном, так и на индивидуальном уровне».

По его словам, мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны».

Ранее Анджей Дуда заявлял, что Польша должна получить репарации от России за Вторую мировую войну. Также, по данным британской газеты The Guardian, Украина лоббирует в ООН механизм, который позволил бы Украине использовать конфискованные российские активы как ресурс для частичного получения репараций от России.

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