09:02 (мск), источник: Известия
Обращение Владимира Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступает с обращением. «Известия» ведут прямую трансляцию.
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Накануне власти республик Донбасса подписали законы о проведении референдумов о вхождении в состав РФ, оба голосования назначены на период с 23 по 27 сентября.
Кроме того, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал письменное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России по итогам референдума.
Также во вторник вслед за республиками Донбасса на те же числа референдум назначили в Херсонской и Запорожской областях.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.