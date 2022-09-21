Путин объявил о частичной мобилизации в России

Согласно указу президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.
«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незабмедлительно», — указал Путин.
Глава государства напомнил об откровенной антироссийской политике Запада и стремлении Вашингтона и Брюсселя уничтожить страну. Он указал, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства.
Накануне Госдума приняла поправки, которые упрощают получение гражданства иностранцами, подписавшими контракт на прохождение военной службы в российской армии.
Кроме того, ГД одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Также нижняя палата парламента утвердила поправки о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен.
Помимо этого, депутаты утвердили наказание до 15 лет лишения свободы за мародерство в военное время.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.