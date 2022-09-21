Шойгу сообщил, что для участия в СВО призовут 300 тысяч резервистов, а студентов трогать не будут

По словам Шойгу, под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность.
При этом министр обратил внимание, что у России имеется огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек. Поэтому частичной мобилизации подлежат чуть более 1%, пояснил глава Минобороны.
Шойгу заверил, что мобилизованных в первую очередь будут направлять для контроля уже занятых территорий за линией соприкосновения. «Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, она более тысячи километров. Естественно то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация», — пояснил министр.
Шойгу также подчеркнул: главная задача российской специальной военной операции на Украине выполняется.
В видеообращении к россиянам глава государства Владимир Путин сообщил, что подписал указ о проведении в РФ частичной мобилизации. Путин отметил, что главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт, подчеркнул Путин.
Президент поручил своим указом губернаторам обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона. Люди, участвующие в спецоперации на Украине, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Путин поручил приравнять правовой статус добровольцев в СВО и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ.
20 сентября Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к Уголовному кодексу (УК), которыми вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Их включили в статью УК, в которой приведены обстоятельства, отягчающие наказание.
Документом вводятся две новые статьи в УК: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (356.1). Сдача в плен, если в ней нет признаков государственной измены, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, мародерство — до 15 лет.