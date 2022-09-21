Матвиенко: все льготы для участников СВО будут распространены и на мобилизованных

«В настоящее время уже принят ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации», — сказала Матвиенко.
Она добавила, что по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции. «Мы предметно занимаемся этими вопросами», — подчеркнула Матвиенко.
В среду в телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию РФ, подчеркнув, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами.