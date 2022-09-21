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Частичная мобилизация: важное
15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава комитета по обороне: дополнительных ограничений на выезд резервистов из-за частичной мобилизации нет

Объявленная в России частичная мобилизация может в первую очередь коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с объявленной в России частичной мобилизацией не предусмотрено.

Источник: РИА "Новости"

Согласно федеральному закону «О мобилизации» от 1997 года, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Картаполов сказал, что выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности «будут востребованы». «У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо, в первую очередь речь будет идти о них», — пояснил депутат «Интерфаксу». Он добавил, что, «если какие-то особые дефицитные специальности, может быть, кого-то возьмут со второго разряда».

Журналист SHOT также спросил Картаполова, кто будет выплачивать ипотеку за мужчин, которые подпадут под мобилизацию. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — ответил депутат.

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил «РИА Новости», что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, но он будет действовать с момента получения повестки.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации с сегодняшнего дня, 21 сентября. Минобороны сообщило, что призовут 300 тыс. резервистов, а также пообещало не задействовать срочников и студентов. Отсрочку получат работники предприятий ОПК, а также категории граждан, которые определит правительство.

Лаура Кеффер

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